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На Сочи надвигаются смерчи

На Сочи надвигаются смерчи

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил жителей Краснодарского края и гостей Кубани о надвигающихся смерчах в Сочи и других прибрежных городах.

Так, глава ВНИИ ГОЧС Сергей Диденко рассказал о повышенных рисках природной стихии в Магри, Якорной Щели, Лоо, Сочи и Туапсе. На протяжении нескольких недель там установилась среднесуточная температура выше +250, воды Черного моря прогрелись, как следствие – рядом с крупными ущельями могут формироваться воздушные воронки разрушительной силы. Сергей Диденко заявил, что в среднем в Сочи фиксируют до сорока смерчей ежегодно.

Сейчас ученые могут своевременно оповещать население, так как научились предугадывать образование смерча за 20-40 минут, благодаря шести Допплеровским метеорологическим радиолокаторам (ДМРЛ), находящимся в районе Адлера, пишет издание eadaily.com. От них сигнал передается в Сочи – в центр мониторинга окружающей среды. Данные обновляются каждый 10 минут, что дает небольшую фору для оповещения населения о приближающейся опасности.

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По материалам: u-f.ru

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