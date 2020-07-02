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На Украине расследуют отравление детей в Запорожской области

На Украине расследуют отравление детей в Запорожской области
Украинские правоохранители открыли уголовное дело в связи с отравлением детей на курорте в Кирилловке Запорожской области, сообщила в четверг пресс-служба Национальной полиции страны.

Ранее председатель Кирилловского поселкового совета Иван Малеев заявил, что 14 человек госпитализировали с отравлением после отдыха на базе в Запорожской области.

"На одной из баз отдыха в курортной Кирилловке отравились отдыхающие, среди которых девять детей. По данному факту возбуждено уголовное производство. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении на сайте Нацполиции.

Отмечается, что сейчас жизни и здоровью детей и взрослых ничего не угрожает. Медики оценивают состояние их здоровья как удовлетворительное. Специалисты уже взяли необходимые образцы воды и пищи для направления на лабораторное исследование.


Инцидент квалифицирован как нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

# В мире
По материалам: ria.ru

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