Найдена самая старая фотография представителя народа маори

Вадим Карасев

Исследователи из Австралийского национального университета обнаружили дагерротип 1846 года, на котором изображен юноша Хеми Помара из новозеландского народа маори. По словам ученых, это старейшая известная фотография маори. Изображенный на ней юноша был вывезен в Великобританию и стал «живым экспонатом» на выставке. Ранее самым старым из известных фотоизображений маори была фотография двух сестер, Кэролайн и Сары Барретт, сделанная в 1852 или 1853 году.

Фотографию обнаружили в Национальной библиотеке Элиза де Курси (Elisa deCourcy) и Мартин Джолли (Martyn Jolly), собирая материал для своей книги. На основании цветовой тонировки снимка ислледователи предполагают, что он был сделан одним из пионеров фотографии, французским дагерротипистом Антуаном Клоде (Antoine Claudet).

Изображенный на фото Хеми Помара родился около 1830 года на островах Чатем. Он был внуком Вирему Пити Помара, вождя маорийского племени Нгути Мутунга. В раннем детстве он остался сиротой, когда вся его семья погибла в войне с враждебным племенем. В конце 1844 года мальчик был похищен британскими торговцами и на бриге «Кулангатта» отвезен в Сидней, столицу тогдашней колонии Новый Южный Уэльс. Там опекуном Хеми Помара стал художник и натуралист Джордж Энгас. Мальчик был зачислен в английскую школу-интернат. Энгас брал Хеми Помара на свои лекции в Новом Южном Уэльсе и Южной Австралии, а также нарисовал его акварельный портрет, который сейчас хранится в Национальной библиотеке Новой Зеландии.

National Library of Australia

В 1845 году Энгас вместе с мальчиком отправился в Англию, посетив по пути Рио-де-Жанейро. Хеми Помара присутствовал на открытии выставки акварелей Энгаса в Египетском зале в Лондоне. Фактически он стал одним из экспонатов этой выставки. Издание Illustrated London News опубликовало гравюру с его портретом, где он был назван Джеймс Помара. В апреле 1846 года Ангас представил Помару королеве Виктории и принцу Альберту и показал его на встрече Королевского общества с участием Чарльза Дарвина и Чарльза Диккенса. Среди присутствовавших там был и Антуан Клоде. В вышедшей в 1847 году книге Энгаса «Savage Life And Scenes In Australia And New Zealand» мальчик мельком упоминался лишь один раз («Мой юный новозеландец Помара…»).

На даггеротипе Хеми Помара стоит в том же традиционном плаще короваи, что и на картине Джорджа Энгаса. В руках он держит небольшую каменную палицу пату-онева. Плащ и дубинка указывают на высокий статус юноши. Возле его уха свисает подвеска куру-поунаму из зеленого камня.

О дальнейшей жизни Хеми Помара сохранилось мало сведений. Он отправился в обратное плавание, но корабль потерпел крушение у Барбадоса. Хеми Помара спасся и сел на другой корабль, где подвергся нападению первого помощника капитана, за что тот был привлечен к ответственности. Известно, что Хеми Помара добрался в 1847 году до Новой Зеландии и поселился в Окленде. В 1864 году Хеми Помара, его жена Хариата и сын Виктор-Альберт приезжали в Лондон в составе делегации маори.

История жизни Помары послужила источником вдохновения для новозеландской писательницы Тины Макерети, создавшей в 2018 году роман «Воображаемые жизни Джеймса Понеке», где описывается вымышленный мальчик-маори, попавший в викторианский Лондон. Получивший недавно премию «Оскар» режиссер Тайка Вайкики объявил, что его продюсерская компания Piki Films профинансирует три художественных проекта представителей коренных народов, посвященных влиянию колонизации. Первым из них станет экранизация романа Тины Макерети.