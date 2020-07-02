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Названы самые выгодные во время пандемии профессии

Названы самые выгодные во время пандемии профессииФото: Михаил Метцель / ТАСС

Аналитики назвали самые выгодные и высокооплачиваемые профессии во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Авито. Работа». По подсчетам специалистов, средняя зарплата по стране составила более 40 тысяч рублей в месяц.

За последнее время в число самых высокооплачиваемых специальностей вошли медики, средняя зарплата в этой сфере составляет 45,2 тысячи рублей в месяц. В строительном сегменте в среднем зарабатывают порядка 58 тысяч рублей, также в топ-5 входят группа профессий в автомобильном бизнесе — 47,6 тысячи, и транспортно-логистическая отрасль — 46,4 тысячи рублей. Первую пятерку замыкают работники фитнес-клубов и салонов красоты (43,8 тысячи рублей).

В конце июня в Минэкономразвития объявили, что из-за эпидемии COVID-19 работу в стране приостановили порядка 15 миллионов человек, около 680 тысяч попали под сокращения. При этом с 1 апреля в качестве безработных официально зарегистрировались два миллиона человек. Власти надеются, что рынок труда получится стабилизировать за счет мер по поддержке экономики. В министерстве полагают, что к докризисным показателям рынок труда сможет вернуться через год. Сложившуюся ситуацию сравнивают с дефолтом 1998 года.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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