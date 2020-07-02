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Норматив стоимости "квадрата" жилья в России увеличен на 5%

Норматив стоимости "квадрата" жилья в России увеличен на 5%
Минстрой РФ утвердил норматив стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения по России на второе полугодие 2020 года в размере 48634 рубля, что на 5% превышает норматив, утвержденный на первое полугодие (46 тысяч рублей), следует из приказа ведомства, имеющегося в распоряжении РИА Недвижимость.

"Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ на второе полугодие 2020 года в размере 48634 рублей", - говорится в документе.

При этом наибольший показатель среди российских регионов на третий квартал текущего года установлен в Москве - 110087 рублей за квадратный метр, Санкт-Петербурге - 82422 рублей, Республике Саха (Якутия) - 83191 рубль и Приморском крае - 82260 рублей.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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