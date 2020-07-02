Новая Конституция: большинство "за", но многие "против". Что происходит?

Лидия Мартынова

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанк ВедущиеАлексейТимофеевобозреватель радио SputnikВсе выпускиОпубликованы данные по результатам голосования по поправкам в Конституцию России. За внесение изменений в основной закон проголосовали почти 78% россиян, против высказались 22%, пришли на участки 67,97% жителей страны.

Какой главный итог голосования? Голосование по поправкам – это голосование по вопросу доверия президенту? А те, кто не пришел – тоже против? Поправки существенно расширяют полномочия президента? И почему в некоторых регионах низкая явка? Собрали разные точки зрения - профессора Московской высшей школы социальных и экономических наук Григория Юдина и политолога, профессора НИУ ВШЭ Олега Матвейчева.

Профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Григорий Юдин:

Путина, мы их за язык не тянули, они сами объявили это голосование референдумом Путину. Пожалуйста, распишитесь.

26:20 Вот сейчас в Польше прошли выборы, еще где-то, везде явка по 60 %, даже меньше, чем у нас, и то никто не говорит, что все остальные против президента Польши…..никто не считает всех не пришедших на выборы в качестве противников власти, ни в одной стране мира.

31:17 Теперь парламент назначает премьер-министра в стране. Это новая для парламента функция, ситуация, они и министров будут назначать, кроме силового блока, силовой блок будет назначать Совет Федерации. То есть абсолютно понятно, что президент поделился частью власти с законодательной властью, это четко прописано в новых поправках.