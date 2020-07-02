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Новый мировой рекорд: за сутки в мире выявлен 196 901 инфицированный

Новый мировой рекорд: за сутки в мире выявлен 196 901 инфицированный

В мире за сутки зарегистрирован 196 901 инфицированный коронавирусом. Это новый мировой рекорд. Прирост достигнут в основном за счет трех стран: США, Бразилии и Индии. Такие данные приводятся на сайте Worldometers.info.

В США за сутки выявили 51 тыс. новых случаев (после ослабления карантина и массовых акций протеста в стране наблюдается заметный рост), в Бразилии — почти 45 тыс. случаев, в Индии — 19 тыс.

Предыдущий суточный рекорд был установлен 26 июня: 195 496 случаев.

К слову, в Индии уже насчитывается 605 тыс. инфицированных, эта страна вот-вот обгонит Россию и займет третье место по общему числу зарегистрированных случаев.

Всего в мире зарегистрировано 10,8 млн случаев коронавируса, выздоровели 6 млн человек, скончались более полумиллиона.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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