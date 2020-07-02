"Ну вот и все": жена Парфенова намекнула на их отъезд из России

Вадим Карасев

Елена Чекалова, супруга журналиста Леонида Парфенова, опубликовала в Facebook неоднозначный пост, которым намекнула на то, что пара покидает Россию.

Она выложила сделанный в самолете снимок, на котором со спины запечатлен мужчина, похожий на Парфенова. "Ну вот и все", - подписала фото Чекалова.



В комментариях друзья пожелали семье "успехов и удачи на новом месте" и выразили надежду, что Парфенов и Чекалова будут часто приезжать в Россию.