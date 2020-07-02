Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Нурсултан Назарбаев выздоровел после перенесенного коронавируса

Нурсултан Назарбаев выздоровел после перенесенного коронавируса

Нурсултан Назарбаев выздоровел после перенесенного коронавируса

Накануне своего 80-летия глава Совбеза Казахстана Нурсултан Назарбаев выздоровел после перенесенного коронавируса. Об этом сегодня, 2 июля, сообщил пресс-секретарь лидера нации Айдос Укибай.

«У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат, — написал Укибай в Twitter. — Согласно рекомендациям врачей, Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе».

Это сообщение сопровождалось фотографией гуляющего на природе экс-президента, а также информацией о том, что Назарбаев 2 июля прошел пешком 2,5 км, прогулка продолжалась 42 минуты.

Как сообщало ИА Newstes , об обнаруженном у пожилого политика коронавирусе стало известно 18 июня. Его пресс-служба информировала, что глава Совбеза чувствует себя хорошо и продолжает работать в самоизоляции.

В понедельник, 6 июля, Назарбаеву исполнится 80 лет. Обычно день его рождения, совпадающий с Днем столицы, широко отмечается по всей стране. Однако в этом году из-за пандемии начавшиеся было праздничные мероприятия свернули, оставили лишь те, которые можно провести онлайн.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Знакомые Ефремова обвинили его в спаивании и избиении бывших жен
Знакомые Ефремова обвинили его в спаивании и избиении бывших жен
Верховный суд Британии признал Гуайдо президентом Венесуэлы
Верховный суд Британии признал Гуайдо президентом Венесуэлы
В Ленинградской области 106 школ подключат к скоростному интернету в течение 2020 года
В Ленинградской области 106 школ подключат к скоростному интернету в
Школы Германия могут вновь закрыться на карантин
Школы Германия могут вновь закрыться на карантин
В России откроется ещё пять госпитальных школ в рамках проекта «УчимЗнаем»
В России откроется ещё пять госпитальных школ в рамках проекта
В Волгоградской области подведены итоги регионального конкурса «Воспитатель года – 2020»
В Волгоградской области подведены итоги регионального конкурса
Опыт России в обеспечении непрерывности школьного образования получил одну из наиболее высоких оценок на встрече министров образования «Группы 20»
Опыт России в обеспечении непрерывности школьного образования получил
Бывший муж Меган Фокс Брайан Остин Грин проводит время с австралийской моделью Тиной Луис
Бывший муж Меган Фокс Брайан Остин Грин проводит время с
Птицы, жившие 30 млн лет назад в северном полушарии, были похожи на гигантских пингвинов
Птицы, жившие 30 млн лет назад в северном полушарии, были похожи на
Фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи в сентябре
Фестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи в сентябре
Кремль высказался об итогах голосовании по Конституции в НАО
Кремль высказался об итогах голосовании по Конституции в НАО
Представитель ЕК рассказал об ограничениях внутри Шенгенской зоны
Представитель ЕК рассказал об ограничениях внутри Шенгенской зоны

Топ на сегодня

СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня во всем мире из-за пандемии
СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня во всем мире из-за пандемии
«Газпром» вернул Польше 1 606 345 733 доллара и 80 центов
«Газпром» вернул Польше 1 606 345 733 доллара и 80 центов
Молдавская оппозиция попыталась прорваться в администрацию президента
Молдавская оппозиция попыталась прорваться в администрацию президента
Аналитик объяснил, почему Германия решила "сделать ставку" на Россию
Аналитик объяснил, почему Германия решила "сделать ставку" на Россию
"Ты не верь слезам": как Шура прославился в 1990-е, куда пропал в 2000-х и почему он по-прежнему на волне
"Ты не верь слезам": как Шура прославился в 1990-е, куда пропал в

Еще по теме

Пресс-секретарь рассказал о состоянии заболевшего COVID-19 Назарбаева
Дочь президента Казахстана Назарбаева рассказала о состоянии здоровья отца
Назарбаев прибыл в Россию с рабочим визитом, озвучена цель
Назарбаев находится на лечении из-за простуды