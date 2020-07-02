Нурсултан Назарбаев выздоровел после перенесенного коронавируса

Анастасия Иванова

Накануне своего 80-летия глава Совбеза Казахстана Нурсултан Назарбаев выздоровел после перенесенного коронавируса. Об этом сегодня, 2 июля, сообщил пресс-секретарь лидера нации Айдос Укибай.

«У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат, — написал Укибай в Twitter. — Согласно рекомендациям врачей, Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе».

Это сообщение сопровождалось фотографией гуляющего на природе экс-президента, а также информацией о том, что Назарбаев 2 июля прошел пешком 2,5 км, прогулка продолжалась 42 минуты.

Как сообщало ИА Newstes , об обнаруженном у пожилого политика коронавирусе стало известно 18 июня. Его пресс-служба информировала, что глава Совбеза чувствует себя хорошо и продолжает работать в самоизоляции.

В понедельник, 6 июля, Назарбаеву исполнится 80 лет. Обычно день его рождения, совпадающий с Днем столицы, широко отмечается по всей стране. Однако в этом году из-за пандемии начавшиеся было праздничные мероприятия свернули, оставили лишь те, которые можно провести онлайн.