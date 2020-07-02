Один из первых стримеров совершил самоубийство в 31 год

Вадим Карасев

Байрон Бернстин (Reckful)Фото: @Slasher

Один из первых стримеров на платформе Twitch и киберспортсмен Байрон Бернстайн (Byron Bernstein), известный под ником Reckful, умер в возрасте 31 года. Об этом в Twitter сообщила его бывшая девушка.

По ее словам, Бернстайн совершил самоубийство. «Кое-кто, кого я люблю, убил себя. Как бы хотелось сделать что-то, чтобы предотвратить это. Я все время думаю о том, что я могла сказать или сделать…» — написала она.

Журналист Род Бреслау (Rod Breslau), пишущий о киберспорте, добавил в Twitter, что смерть Бернстайна подтвердил его сосед по квартире.

Незадолго до смерти стример через Twitter делал предложение одной из своих бывших возлюбленных. «Я знаю, что я всегда буду чересчур сумасшедшим… и это подтверждение моих слов… но тебе хотя бы никогда не будет скучно», — написал Бернстайн. Через час после публикации он попросил прощения у тех, кто сталкивался с его безумием, и добавил, что безумные люди не контролируют свои действия.

Бернстайн был одним из первых стримеров, он занимался игровыми трансляциями еще до появления Twitch. Как киберспортсмен он был известен по играм в World of Warcraft и Asheronʼs Call. В 2017 году он признавался, что у него диагностировали биполярное расстройство.