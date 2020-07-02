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Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 2 июля

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 2 июляФото: Мурад Оруджев / РИА НовостиПродолжение: ВОЗ заявила о глобальном ухудшении ситуации с коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 2 июля превысило 10,6 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 10 668 410 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил более 217,7 тысячи. За весь период пандемии скончались 515 694 инфицированных, 5,4 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (более 2,68 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (1,44 миллиона человек), Россия (654,4 тысячи) оказалась на третьем месте. Индия (585,4 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая Великобританию (314,9 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Перу, Чили, Испания, Италия и Мексика.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 128 062 человека. Самая высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 6556 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 654 405 случаев заражения коронавирусом. Из них 422 931 пациент выздоровел, 9536 человек скончались. С начала эпидемии в стране было сделано более 19,8 миллиона тестов на коронавирус. Ранее в июне ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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