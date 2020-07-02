Опыт России в обеспечении непрерывности школьного образования получил одну из наиболее высоких оценок на встрече министров образования «Группы 20»

Анастасия Иванова

Россия представила свой опыт организации непрерывного качественного и общедоступного школьного образования в стране в условиях трудной эпидемиологической ситуации в рамках Внеочередной встречи министров образования «Группы двадцати», сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Наибольший интерес и самые высокие оценки у участников встречи получили опыт России и Сингапура. При этом в ходе встречи отмечалось, что практики нашей страны заслуживают особого внимания, учитывая количество учащихся – только школы посещало в этом году свыше 16,5 млн школьников, – а также масштаб российской системы образования и её инфраструктуры.

«Главным приоритетом Российской Федерации во время пандемии оставалось здоровье и благополучие детей, в связи с чем с середины марта 2020 года на непродолжительные каникулы и далее на дистанционную форму обучения перешли 16 млн школьников. Были скорректированы сроки и процедура проведения единого государственного экзамена для выпускников школ, введены специальные меры безопасности при проведении итоговой аттестации для школьников и студентов колледжей», – отмечает Министр просвещения Сергей Кравцов.

Россия представила передовой опыт в обеспечении доступа всем учащимся к качественным образовательным ресурсам. Особую заинтересованность зарубежных коллег вызвал запуск в России уникального по масштабу мультиплатформенного проекта, который объединил ресурсы телевещания и цифровых образовательных платформ. Проект позволил российским школьникам вне зависимости от места проживания и скорости подключения к интернету продолжать обучение и подготовку к экзаменам. В целом российские цифровые платформы доказали свою востребованность, так, например, посещаемость портала «Российская электронная школа» достигла 63 млн пользователей.

Также особое внимание в России уделяют информационно-разъяснительной работе с гражданами. В частности, специалистами горячей линии Минпросвещения России для родителей и учителей уже оказано более 54 тысяч консультаций. Более того, родители всегда могут получить психологическую и методическую поддержку по вопросам воспитания, образования детей и дистанционной формы обучения в специальных консультационных центрах. Уже сегодня центры поддержки учеников и их родителей работают в большинстве регионов страны – их 163. В рамках нацпроекта «Образование» к 2024 году сеть консультационных центров охватит каждый регион России.

Большую популярность в России набирают волонтёрские проекты, в рамках которых 500 тыс. школьников и 23 тыс. преподавателей получили компьютеры и иные гаджеты для обучения, а студенты педагогических вузов помогают старшим педагогам в использовании цифровых технологий.

По итогам встречи принято заявление министров образования «Группы двадцати», в соответствии с которым страны отметили значительные усилия, предпринятые педагогами, руководителями учебных заведений, учащимися и их семьями во всём мире, обязались работать над более инновационными подходами к созданию устойчивости в системах образования и поддерживать разработку технологических и цифровых решений для содействия непрерывности образования.

Также российская сторона пригласила представителей стран «Группы двадцати» к участию в международной дистанционной конференции по теме «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования», которая пройдет 8 июля 2020 года в формате видео-конференц-связи при поддержке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).