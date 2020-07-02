Отельеры Тивата снижают цены на 20-50%

Лидия Мартынова

Черногория пока не принимает российских туристов, но активно готовится к этому. В Тивате уже открыты отели, кафе, рестораны и другие объекты инфраструктуры. Скидки на размещение достигают 50%. О том, как готовится к туристическому сезону один из самых популярных курортов Черногории, о планах на развитие и о ситуации в туристическом секторе рассказала «Вестнику АТОР» Даника Баневич (Danica Banjevic), директор Офиса по туризму Тивата.

- Даника, какова сейчас обстановка в Тивате после эпидемии коронавируса?

- Тиват, как и вся Черногория, довольно успешно прошёл весь период карантина, и сейчас мы можем с уверенностью говорить о том, что жизнь в стране вернулась в привычное русло.

В Тивате было зафиксировано всего три случая заражения вирусом COVID-19, а наш муниципалитет и государственные органы власти очень оперативно отреагировали на ситуацию, поэтому первый заболевший появился в Черногории позже, чем во всех остальных странах Европы. Какое-то время мы были страной, в которой не было ни одного зафиксированного случая, однако открытие границ привело к тому, что вирус появился и на нашей территории.

Период карантина был для нас, как и для многих других стран в мире, непростым, однако нам удалось его преодолеть, соблюдая меры и рекомендации Национального координационного органа (National Coordinating Body, далее - NKT), возглавлявшего борьбу с распространением Covid-19.

Потери туристической отрасли очевидны. Однако, мы надеемся, что ситуация будет становиться всё лучше и лучше, и очень скоро мы увидим положительную динамику, в том числе по финансовым показателям.

- Принимает ли курорт сейчас туристов?

- Туристический поток возобновился у нас 1-ого июня, после того как NКТ принял решение об открытии границ с соседними странами. Безусловно, численность прибывших туристов была ниже, по сравнению с данными типичными для этого времени года. Туризм составляет 25% нашего ВВП, а основной турпоток приходится на июль, август и сентябрь, поэтому мы надеемся, что открытие границ поможет нам как можно скорее вернуться к привычному режиму работы и уровням загрузки предприятий индустрии туризма.

Тиват уже активно принимает туристов, однако пока, к сожалению, мы открыты не для всего мира.

На данный момент все страны разделены на три категории, которые были сформированы исходя из активного числа инфицированных на территории государства и подхода правительства к урегулированию ситуации в условиях пандемии с учетом всей доступной информации.

Туристы из стран, вошедших в категорию «Green countries» («зелёные страны»), могут въезжать на территорию Черногории без каких-либо ограничений.

Прибывающие из стран «жёлтого» списка («yellow countries») должны будут предоставить отрицательный тест ПЦР (полимеразной цепной реакции), который был сделан в течение последних 48 часов.

Гражданам, проживающим в странах «красной» категории («red countries»), въезд в Черногорию пока не разрешён.

Список стран обновляется каждую неделю и размещён на сайте Офиса по туризму Тивата.

- Черногория уже принимает туристические чартеры? Какие условия должны соблюдаться для авиаперевозки?

- Да, частью новой политики открытия Черногории стало решение о возобновлении туристических чартеров из эпидемиологически безопасных регионов определенных стран. Возможность о реализации данных чартеров туроператоры согласовывают с соответствующими правительственными органами Черногории. При этом также должно быть достигнуто двустороннее соглашение по данному вопросу на уровне органов здравоохранения соответствующих стран.

Дополнительно снято ограничение на количество пассажиров на бортах прибывающих в Черногорию самолётов.

Правила, описанные выше, действуют и для туристов, путешествующих на яхтах. Все пассажиры и члены экипажей яхт, которые вышли в море из стран, не входящих в списки безопасных направлений, должны будут соблюдать обязательный 14-дневный карантин по прибытию. При этом время, в течение которого яхта находилась в пути, войдёт в число карантинных дней

- Как сейчас работает инфраструктура на курорте? Туристам нужно носить маски и соблюдать дистанцию?

- Все рестораны, кафе, бары и пляжи Тивата/Черногории открыты с 18 мая. Также, в соответствии с рекомендациями NKT, открыты и другие предприятия сферы обслуживания. Тиват и Черногория соблюдают все меры по обеспечению здоровья и безопасности своих гостей.

В городе уже возобновили работу практически все типы размещения. Всего на территории города расположено 19 отелей и 1 хостел. Кроме того, хорошо развит сектор частного размещения. Все гостиницы Тивата уже сформировали специальные предложения для прибывающих туристов. В настоящее время скидки на размещение достигают 20-50% по сравнению с обычной стоимостью размещения в летний период.

В городе и стране нет никаких особых ограничений для туристов. Ношение масок обязательно только при использовании общественного транспорта, посещении рынков или общественных учреждений.

- Как Тиват готовится к возобновлению сезона?

- Тиват полностью готов к возобновлению летнего сезона с соблюдением всех мер, предписанных Национальным координационным органом (NKT).

Для гостиничной индустрии к таким относятся, в частности, дезинфекция рук, багажа и автомобилей по прибытии, а также обязательное ношение масок как для сотрудников, так и для проживающих гостей.

У входа в отели и во всех общественных местах должны быть установлены аппараты с дезинфицирующими средствами для рук. Обязательно соблюдение социальной дистанции в 2 метра.

Для обеспечения максимальной безопасности туристов дезинфекция номеров в гостиницах перед заездом каждого нового гостя проводится минимум за 24 часа до приезда следующего гостя.

Посещение общественных мест также возможно только при наличии масок.

Основным правилом отдыха на пляже является обеспечение минимального расстояния 2 метра между лежаками, что соответствует предписаниям Института общественного здравоохранения Черногории (Institute for Public Health of Montenegro).

В остальном летний отдых в Тивате остаётся, как и прежде, прекрасным сочетанием живописного морского побережья, долгих солнечных дней и искреннего гостеприимства наших жителей.

- Есть ли прогнозы, когда Черногория и Тиват, в частности, сможет принимать россиян?

- На данный момент у нас нет никакой официальной информации о том, когда Черногория и Тиват будут открыты для российских туристов, но мы надеемся, что это произойдет очень скоро, ведь Россия является одним из приоритетных рынков для нашей страны. Туристический поток из России в Черногорию в прошлом году достиг 22% от общего количества прибытий (34 057 туристов), обеспечив 31% от общего числа забронированных ночей (356 134 ночи).

В целом в 2019 г. Черногорию посетило 384 685 туристов из России (15% общего въездного турпотока), которые забронировали 3 470 581 ночей (25% от общего количества забронированных ночей).

- Тиват известен определенным фокусом на luxury-сегмент. Какие планы развития курорта в этом направлении? Будут открываться новые отели?

- Тиват, как туристическое направление, очень разнообразен и подходит абсолютно для любого типа путешествия, в том числе и для luxury-туризма, развитию которого мы уделяем сейчас особое внимание.

В течение ближайших двух лет в гавани для мегаяхт Порто Монтенегро (Porto Montenegro) будет построен новый отель на 240 номеров. Это будет первая гостиница под новым брендом одной из крупных гостиничных корпораций.

Кроме того, через два года в районе роскошной марины для яхт Луштица Бей (Luštica Bay) запланировано открытие нового отеля на 200 номеров.

Помимо вышеупомянутых отелей в бухтах Порто Монтенегро и Луштица Бей есть еще несколько перспективных проектов.

Катарская инвестиционная компания Qatari Diar Real Estate, которая является владельцем бывшего отеля Blue Horizon недалеко от Тивата, анонсировала строительство проекта стоимостью 270 миллионов евро. Через два года на месте отеля Mimoza, который был известен благодаря потрясающему виду на Которский залив, откроется новый отель на 66 номеров.

Nikki Beach, ещё один роскошный гостиничный бренд также объявил об открытии отеля Nikki Beach Montenegro в Тивате. Это будет бутик-курорт на 45 номеров с роскошным спа-комплексом, тренажерным залом, рестораном на 250 человек и пляжным клубом.

Ситуация, в которой весь мир оказался этой весной, заставила всех скорректировать свои планы и проекты, однако мы надеемся, что все компании, которые заявили о своих амбициозных планах, вернутся к их реализации в самом ближайшем будущем.

- Как вы считаете, изменятся ли предпочтения туристов после пандемии? Каковы будут новые тренды туризма, которые мы увидим в Тивате? Будет ли популярным, например, «ответственное потребление»?

Безусловно, пандемия окажет заметное влияние на поведение туристов, однако одно останется неизменным, на мой взгляд: у туристов сохранится интерес к посещению стран, в которых можно получить максимум впечатлений. Путешественники, которые решат провести свой отдых в Черногории и, в частности, в Тивате, смогут насладиться замечательными возможностями, которые предлагают наши курорты.

Устойчивое развитие и ответственный туризм всегда были ключевыми темами для туристической индустрии. После кризиса, вызванного Covid-19, эти вопросы вновь актуальны, как никогда. На наш взгляд, комплексный подход к восстановлению отрасли обязательно должен учитывать все принципы сбалансированного развития бизнеса.

Тиват уже становится довольно популярным туристическим направлением. И наша цель – укрепить позиции города как отдельного курорта. Для этого в начале июня Офис по туризму Тивата (Tivat Tourism Organisation) провёл большую работу по анализу и оценке всех туристских ресурсов города на момент соответствия принципам устойчивого развития.

В настоящее время перед нами стоит ещё одна достаточно важная задача – пройти оценочную комиссию команды аудиторов и получить сертификат соответствия международной организации “Green Destinations”.

Поэтому надеемся, что очень скоро Тиват будет включён в список устойчиво-развивающихся направлений для туризма и станет еще более привлекательным городом для путешественников со всего мира.