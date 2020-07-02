Отставка главы НБУ: послы "Большой семерки" предупреждают о подрыве реформ в Украине

Алексей Вольцев

Послы стран "Большой семерки" прокомментировали заявление главы Нацбанка Якова Смолия об отставке, заявив, что подрыв независимости этого института может стать большим шагом назад."Независимый Нацбанк - фундаментальное достижение для Украины, что уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор", - сообщается в Twitter на странице "Послы G7 за реформы в Украине".Подрыв этой сверхважной институции был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку.Накануне глава Национального банка Украины Яков Смолий подал президенту заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.