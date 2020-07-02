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Отставка главы НБУ: послы "Большой семерки" предупреждают о подрыве реформ в Украине

Отставка главы НБУ: послы "Большой семерки" предупреждают о подрыве реформ в Украине
Послы стран "Большой семерки" прокомментировали заявление главы Нацбанка Якова Смолия об отставке, заявив, что подрыв независимости этого института может стать большим шагом назад.

"Независимый Нацбанк - фундаментальное достижение для Украины, что уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор", - сообщается в Twitter на странице "Послы G7 за реформы в Украине".
Подрыв этой сверхважной институции был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку.

Накануне глава Национального банка Украины Яков Смолий подал президенту заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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