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Озеро Сукко в Анапе пересохло

Озеро Сукко в Анапе пересохло

В Анапе пересохло известное во всем мире озеро Сукко. У него есть еще другое название - Кипарисовое. В середине озера растут кипарисы, откуда они там взялись, до сих пор не известно. Но сейчас озеро пересохло и деревья остались без воды.

Как стало известно, администрацией парка было принято решение о поливе рощи. Но некоторые комментаторы в Сети говорят, что с поливом затянули и несколько кипарисов уже засохли.

Однако руководители парка не видят глобальной проблемы в отсутствии воды, объясняя это тем, что такое явление происходит каждый год. Весна и лето в Краснодарском крае выдались очень засушливыми, осадков было мало, поэтому долина высохла полностью. 

Другая проблема эко-парка - это туристы, которые обламывают ветки, отрывают кору, от этого страдают деревья. Давайте бережней относиться к природе нашего края, красивых мест остается все меньше, обращаются к туристам и местным жителям сотрудники эко-парка.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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