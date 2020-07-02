Пелоси призвала ввести санкции против России из-за «связи» с «Талибаном»

Лидия Мартынова

США должны ввести санкции против России из-за «связи» с движением «Талибан» (запрещено в РФ), заявила спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, передает RT.

«Мы должны ввести санкции против России, и должны это сделать прямо сейчас», — заявила она в интервью каналу MSNBC.

Ранее сенатор-демократ Боб Менендес внес поправки в оборонный бюджет США, предусматривающие введение ограничительных мер против российского лидера Владимира Путина и властей РФ.

«В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого», — сказал на это спикер Кремля Дмитрий Песков.

Поводом к высказываниям американских политиков стала статья New York Times, в которой со ссылкой на источники утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.