Пенс заявил, что его не информировали о "сговоре России с талибами"
Сегодня, 04:54 Влада Некрасова
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что его не информировали о "сговоре России с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа.
"Нет, мне об этом деле не докладывали, и я не буду обсуждать секретные материалы", - сказал Пенс журналистам в Аризоне, его слова приводит пресс-служба Белого дома.
Он также заявил, что Трамп всегда защищает американских солдат в случае необходимости.
Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
По материалам: ria.ru