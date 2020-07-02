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Пенс заявил, что его не информировали о "сговоре России с талибами"

Пенс заявил, что его не информировали о "сговоре России с талибами"
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что его не информировали о "сговоре России с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа.

"Нет, мне об этом деле не докладывали, и я не буду обсуждать секретные материалы", - сказал Пенс журналистам в Аризоне, его слова приводит пресс-служба Белого дома.

Он также заявил, что Трамп всегда защищает американских солдат в случае необходимости.


Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
# Россия
По материалам: ria.ru

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