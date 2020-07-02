Первую в мире паровую машину изобрели более 300 лет назад

Лидия Мартынова

Ровно 322 года назад, 2 июля 1698 года, англичанин Томас Севери получил патент на первую в мире паровую машину. А впервые применили её в пожарной установке.

Впервые паровой двигатель был применён в производстве «пожарной установки», сконструированной в 1698 году английским военным инженером и изобретателем Томасом Севери (англ. Thomas Savery; 1650-1715). С дозволения короля Вильгельма III 2 июля того же года учёный получил патент на своё устройство.

Патентная заявка гласила: «Это новое изобретение для подъёма воды и получения движения для всех видов производства при помощи движущей силы огня имеет большое значение для осушки рудников, для водоснабжения городов и как источник движущей силы для фабрик — тех, что не могут использовать силу воды или работу ветра».

Однако изобретение оказалось не слишком эффективным — поскольку тепло пара каждый раз терялось во время охлаждения контейнера. К тому же, насос был довольно опасным в эксплуатации, ведь из-за высокого давления пара ёмкости и трубопроводы двигателя иногда взрывались.

Тем не менее, вскоре паровая машина Севери нашла довольно широкое применение в промышленности: с ее помощью стали откачивать воду из угольных шахт. Изобретатель в шутку называл свое детище «другом рудокопа».

В 1707 году паровая машина Севери появилась в России. Царь Петр Первый приказал установить ее в Летнем саду, для того, чтобы качать воду из Фонтанки для парковых фонтанов. Машина поднимала воду на высоту 3 метров от поверхности земли. Её производительность была 3 бочки в минуту.