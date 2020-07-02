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Подсчитаны 99,9 процента голосов по поправкам к Конституции

Подсчитаны 99,9 процента голосов по поправкам к КонституцииФото: Павел Лисицын / РИА Новости

Объявлены результаты голосования по поправкам к Конституции после обработки 99,9 процента процентов протоколов. Данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) приводит ТАСС.

За внесение поправок проголосовали 77,93 процента россиян, против — 21,26 процента.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла, что общая явка на голосовании по Конституции после закрытия участков достигла 65 процентов.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России стартовало по всей стране 25 июня. Процедуру решили растянуть на неделю, чтобы избежать большого скопления людей в условиях пандемии коронавируса. В этом году голосование проходило в том числе и в электронном виде. Этот способ был доступен в Москве и Нижнем Новгороде. Основной этап прошел 1 июля, этот день был объявлен выходным.

Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным, обязательство государства не реже раза в год индексировать пенсии, поправки с упоминанием бога и государствообразующего русского народа, а также право действующего президента переизбираться на новый срок. Все предложенные изменения к основному закону государства одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты. Проголосовать можно было только за все поправки сразу или против всех изменений.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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