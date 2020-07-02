Подсчитаны потери российского бюджета из-за коронавируса

Вадим Карасев

Владимир КолычевФото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Замминистра финансов России Владимир Колычев подсчитал потери федерального бюджета из-за пандемии коронавируса. По его словам, казна недосчиталась более чем триллиона рублей, сообщает ТАСС.

Озвученная сумма представляет собой снижение ненефтегазовых доходов федерального бюджета в связи с коронавирусом. Главная причина заключается в падении экономической активности.

При этом, по словам Колычева, пока динамика поступления доходов бюджета лучше плановой. Во многом это связано с результатом от сделки по покупке правительством контрольного пакета Сбербанка у ЦБ. По закону, 75 процентов прибыли регулятора перечисляется в бюджет.

В целом замминистра оценил пакет антикризисных мер в четыре триллиона рублей. В них входят затраты на укрепление системы здравоохранения, поддержку граждан и бизнеса, а также балансирование региональных бюджетов.

По итогам года Минфин ожидает дефицит федерального бюджета в размере пяти триллионов рублей. Покрывать его планируется за счет выпуска госдолга в следующем году. Объем новых заимствований может составить пять процентов ВВП.