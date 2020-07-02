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Поправки поддержали 77,93% избирателей после обработки 99,9% протоколов

Поправки поддержали 77,93% избирателей после обработки 99,9% протоколов
РИА Новости. За поправки в Конституцию проголосовали 77,93 процента россиян, против высказались 21,26 процента, сообщил ЦИК России по результатам обработки более 99,9 процента протоколов.

По последним данным, общероссийская явка составила почти 65 процентов.

Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

В среду началась финальная стадия голосования по поправкам к Конституции России.

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В среду началась финальная стадия голосования по поправкам к Конституции России.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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