Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Поправки в Конституцию поддержали 77,93% избирателей после обработки 99,9% протоколов

Поправки в Конституцию поддержали 77,93% избирателей после обработки 99,9% протоколов

Поправки в Конституцию поддержали 77,93% избирателей после обработки 99,9% протоколов

В Центральной избирательной комиссии назвали первые итоги голосования — за поправкам в Конституцию высказались 77,93 процентов избирателей после обработки 99,9% протоколов, против высказались 21,26 процента. Такие данные получены по результатам обработки более 99,9 процента протоколов. Об этом 2 июля сообщает РИА «Новости».

По последним данным Центризбиркома, общероссийская явка составила почти 65 процентов.

В ряде регионов уже подсчитали 100 процентов протоколов. Везде большинство проголосовавших россиян поддержали поправки в Основной закон страны.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты экзитполов. Рассказать социологам о своем выборе согласились порядка 70 процентов опрошенных. Экзитпол проводили на 800 избирательных участках в 25 субъектах России. Гражданам предлагалось анонимно ответить, как они проголосовали — «за» или «против» внесения поправок в Конституцию. Большинство респондентов рассказали, что поддержали изменения в Основной закон. Согласно данным экзит-поллов, «за» поправки в Конституцию проголосовали 71,2% россиян, 28,3% — выступили «против».

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию изначально было назначено на 22 апреля, но затем день голосования перенесли из-за пандемии коронавируса. Позднее президент России Владимир Путин объявил, что голосование состоится 1 июля. Однако граждане могли отдать свой голос период с 25 июня по 1 июля. Голосование завершилось в среду по всей стране. Последними избирательные участки закрылись в Калининградской области.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

«Бивиса и Баттхеда» перезапустят
«Бивиса и Баттхеда» перезапустят
Девушка случайно отдала все сбережения мошенникам и извлекла урок
Девушка случайно отдала все сбережения мошенникам и извлекла урок
Подсчитаны 99,9 процента голосов по поправкам к Конституции
Подсчитаны 99,9 процента голосов по поправкам к Конституции
На Камчатке рыбак с трудом выжил в схватке с медведем
На Камчатке рыбак с трудом выжил в схватке с медведем
В Плесе открывается выставка библейских иллюстраций Сальвадора Дали
В Плесе открывается выставка библейских иллюстраций Сальвадора Дали
Поправки поддержали 77,93% избирателей после обработки 99,9% протоколов
Поправки поддержали 77,93% избирателей после обработки 99,9%
ЦИК обработал свыше 99% протоколов на голосовании по поправкам к Конституции
ЦИК обработал свыше 99% протоколов на голосовании по поправкам к
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 2 июля
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 2 июля
Павла Прилучного и его "новую девушку" Мирославу Карпович атакуют хейтеры: "Ты ему не пара!"
Павла Прилучного и его "новую девушку" Мирославу Карпович атакуют
Новый мировой рекорд: за сутки в мире выявлен 196 901 инфицированный
Новый мировой рекорд: за сутки в мире выявлен 196 901 инфицированный
Власти Украины боятся возвращения Донбасса — Мураев
Власти Украины боятся возвращения Донбасса — Мураев
Постпред Крыма объяснил страхом заявление Киева о новых санкциях
Постпред Крыма объяснил страхом заявление Киева о новых санкциях

Топ на сегодня

Раскрутка YouTube канала от компании «DoctorSmm» – быстро, дешево и качественно
Раскрутка YouTube канала от компании «DoctorSmm» – быстро, дешево и
«Газпром» вернул Польше 1 606 345 733 доллара и 80 центов
«Газпром» вернул Польше 1 606 345 733 доллара и 80 центов
СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня во всем мире из-за пандемии
СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня во всем мире из-за пандемии
В Японии начали тестировать на людях вакцину против COVID-19
В Японии начали тестировать на людях вакцину против COVID-19
Специфика требований к курсовым и контрольным работам
Специфика требований к курсовым и контрольным работам

Еще по теме

Поправки поддержали 77,93% избирателей после обработки 99,9% протоколов
По итогам обработки 50% протоколов поправки в Конституцию поддержали 76% россиян
Коновалов победил на выборах главы Хакасии по итогам обработки 99 процентов протоколов
ЦИК обработал свыше 99% протоколов на голосовании по поправкам к Конституции