Поправки в Конституцию поддержали 77,93% избирателей после обработки 99,9% протоколов

Алексей Вольцев

В Центральной избирательной комиссии назвали первые итоги голосования — за поправкам в Конституцию высказались 77,93 процентов избирателей после обработки 99,9% протоколов, против высказались 21,26 процента. Такие данные получены по результатам обработки более 99,9 процента протоколов. Об этом 2 июля сообщает РИА «Новости».

По последним данным Центризбиркома, общероссийская явка составила почти 65 процентов.

В ряде регионов уже подсчитали 100 процентов протоколов. Везде большинство проголосовавших россиян поддержали поправки в Основной закон страны.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты экзитполов. Рассказать социологам о своем выборе согласились порядка 70 процентов опрошенных. Экзитпол проводили на 800 избирательных участках в 25 субъектах России. Гражданам предлагалось анонимно ответить, как они проголосовали — «за» или «против» внесения поправок в Конституцию. Большинство респондентов рассказали, что поддержали изменения в Основной закон. Согласно данным экзит-поллов, «за» поправки в Конституцию проголосовали 71,2% россиян, 28,3% — выступили «против».

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию изначально было назначено на 22 апреля, но затем день голосования перенесли из-за пандемии коронавируса. Позднее президент России Владимир Путин объявил, что голосование состоится 1 июля. Однако граждане могли отдать свой голос период с 25 июня по 1 июля. Голосование завершилось в среду по всей стране. Последними избирательные участки закрылись в Калининградской области.