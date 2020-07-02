Посольство в Армении анонсировало вывозной рейс Ереван-Москва

Влада Некрасова

Посольство РФ в Армении сообщило в четверг о предстоящем в пятницу вывозном рейсе из Еревана в Москву, который доставит на родину застрявших в республике из-за коронавируса россиян.

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию вылет рейса… Ереван – Москва запланирован на 3 июля в 7.00 по местному времени (6.00 мск)", - говорится в сообщении, размещенном на странице дипмиссии в Facebook.

Как отметили в дипведомстве, перелет возможен только для жителей Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областей, Ульяновской, Калининградской, Мурманской областей и Мордовии.

"Количество мест на борту ограничено", - заявили в посольстве.