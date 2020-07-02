Постпред Крыма объяснил страхом заявление Киева о новых санкциях

Анастасия Иванова

Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал никчемными угрозы украинских властей о введении новых санкций в отношении крымского региона, добавив, что они продиктованы нарастающим страхом перед тем, что мир все больше узнает правду о благополучной жизни российского Крыма.

Ранее министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита в Крым французских депутатов Европарламента и призвало ввести санкции против организаторов голосования по внесению изменений в Конституцию РФ на территории полуострова, добавив, что результаты "не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом".

"Демарши и причитания Киева о поездках иностранных наблюдателей и делегаций в Крым, как и угрозы никчемными санкциями, уже давно никого не удивляют и не пугают. Эти угрозы лишь выдают нарастающий страх перед тем, что мир все больше узнает правду о благополучной жизни российского Крыма и однозначных настроениях крымчан, отождествляющих свое будущее с Россией", - сказал РИА Новости Мурадов.

По его словам, украинские власти мечтают, чтобы мир верил только мифам и легендам о "страшных муках российской оккупации", изобретаемым "бездарными киевскими писаками".