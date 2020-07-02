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Представитель ЕК рассказал об ограничениях внутри Шенгенской зоны

Представитель ЕК рассказал об ограничениях внутри Шенгенской зоны
Большинство ограничений на поездки внутри Шенгенской зоны уже сняты, заявил официальный представитель Европейской комиссии Адальбер Ян на пресс-конференции.

"Состояние здоровья Шенгена достаточно хорошее. Мы призывали к снятию всех ограничений на границах к 15 июня. Подавляющее большинство стран ЕС сняли ограничения к тому моменту. Некоторые ограничения сохраняются… Однако мы сейчас находимся в совсем другой ситуации по сравнению с началом пандемии, подавляющее большинство ограничений сейчас снято", - сказал он.

# В мире
По материалам: ria.ru

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