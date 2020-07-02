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Препятствий для обмена Пола Уилана больше нет — адвокат

Препятствий для обмена Пола Уилана больше нет — адвокат

Приговор в отношении гражданина США Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, вступил в силу, и теперь юридических препятствий для его обмена на российский граждан не существует. Об этом сегодня, 2 июля, сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

«Мы не стали обжаловать, сроки обжалования уже прошли. Приговор вступил в силу. Мы решили поступить так, чтобы не терять время. Те два-три месяца, которые ушли бы на рассмотрение жалобы, можно теперь потратить на переговоры и организацию обмена Уилана на россиян, осужденных в США. После вступления в силу приговора юридических препятствий для этого нет», — сказал адвокат.

Как сообщало ИА Newstes , неделю назад уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что вопрос возвращения граждан России Виктора Бута и Константина Ярошенко , отбывающих наказание в тюрьмах США, обсуждается конфиденциально. При этом она отказаласьот комментариев насчет обмена осужденного за шпионаж американца Пола Уилана.

48-летний бывший военнослужащий Корпуса морской пехоты ВС США Пол Уилан, имеющий, помимо американского, еще гражданства Великобритании, Канады и Ирландии, был признан Московским городским судом виновным в шпионаже. Ему назначено наказание — лишение свободы на 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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