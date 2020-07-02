Пригожин оценил положение российских артистов

Вадим Карасев

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин оценил положение артистов, работающих в России, в беседе с изданием «Собеседник.ru».

По его словам, в отличие от коллег за рубежом, которые зарабатывают участием в фестивалях и телевизионных эфирах, российские артисты «работают, как крепостные». Продюсер отметил, что музыканты часто сидят в жюри на песенных фестивалях, однако им за это не платят.

«Только два артиста сказали в свое время: "Халявы не будет!" — это Сергей Шнуров и Алла Пугачева. Если бы все артисты так себя повели, то к нам бы по-другому относились», — заявил Пригожин.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что сейчас артисты вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить». По его словам, в такой ситуации в настоящее время находятся и музыканты, и танцоры, и актеры, и артисты цирка. При этом, считает продюсер, положение дел улучшится не ранее чем через полгода. Он также добавил, что, скорее всего, даже после снятия всех ограничений на проведение массовых мероприятий зрители не сразу начнут покупать билеты на концерты.

Вместе с этим продюсер заявил, что артисты, как и прочие граждане, платят налоги и государство должно возвращать им деньги, если они оказываются в сложной ситуации и нуждаются в поддержке.