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Птицы, жившие 30 млн лет назад в северном полушарии, были похожи на гигантских пингвинов

Птицы, жившие 30 млн лет назад в северном полушарии, были похожи на гигантских пингвинов

Палеонтологи обнаружили поразительное сходство между окаменевшими костями гигантских пингвинов, которые жили 62 миллиона лет назад в Новой Зеландии, и таковыми у плотоптерид (Plotopteridae) — семейства нелетающих морских птиц, которые жили в Северной Америке и Японии между 37 и 25 миллионами лет назад.

Окаменелости плотоптериды найдены в штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон, канадской провинции Британская Колумбия и в Японии. Самые крупные из этих птиц достигали двухметрового размера. Крылья они использовали для подводного плавания. Плотоптериды принадлежат к отряду олушеобразных птиц (Suliformes), то есть ближайшими родственниками им приходятся олуши, бакланы, фрегаты и змеешейки. Однако плотоптериды, заняв в северном полушарии экологическую нишу пингвинов, в ходе конвергентной эволюции приобрели значительное сходство с ними.

В новом исследовании доктор Джеральд Майр (Gerald Mayr) из Исследовательского института и музея естественной истории имени Зенкенберга и его коллеги из США и Новой Зеландии сравнили кости плотоптерид с ископаемыми образцами трех видов гигантских пингвинов: вайману, муриваиману и секиивайману. Исследователи обнаружили, что у плотоптерид и древних пингвинов были похожие длинные клювы с щелевидными ноздрями, сходство в грудных и плечевых костях, а также в строении крыльев. «Что примечательно во всём этом, так это то, что плотоптериды и древние пингвины развивали эти общие черты независимо друг от друга, — говорит Ванесса де Пьетри, куратор отдела естественной истории в Музея Кентербери (Новая Зеландия). — Это пример того, что мы называем конвергентной эволюцией, когда отдаленно родственные организмы развивают сходные морфологические признаки в сходных условиях окружающей среды».

Результаты исследования опубликовал Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research.

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По материалам: polit.ru

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