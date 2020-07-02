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Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Владимир Путин обратился к россиянам после завершения голосования по поправкам в Конституцию."Спасибо вам большое за поддержку и доверие", — сказал он на заседании оргкомитета "Победа".

Президент подчеркнул, что политическая система современной России находится в стадии становления, так как после распада Советского Союза прошло совсем немного времени.


"Мы во многом еще очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано пока "на живую нитку", — подчеркнул он.

# Россия
По материалам: ria.ru

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