Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Анастасия Иванова

Владимир Путин обратился к россиянам после завершения голосования по поправкам в Конституцию."Спасибо вам большое за поддержку и доверие", — сказал он на заседании оргкомитета "Победа".

Президент подчеркнул, что политическая система современной России находится в стадии становления, так как после распада Советского Союза прошло совсем немного времени.

"Мы во многом еще очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано пока "на живую нитку", — подчеркнул он.