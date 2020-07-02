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Путин поблагодарил россиян за поддержку и доверие

Путин поблагодарил россиян за поддержку и доверие

Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам в Конституцию.

"Сегодня мы проводим заседание организационного комитета "Победа". Но, прежде чем мы начнём работать, я хочу обратиться со словами благодарности к гражданам России, хочу сказать спасибо вам большое за поддержку и доверие", - сказал президент.

Он также напомнил, что неоднократно говорил о необходимости принятия поправок в Основной закон страны, в Конституцию. "Здесь у нас и совершенствование политической системы, и закрепление социальных гарантий. Здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности. Наконец, наших духовных, исторических, нравственных ценностей, которые скрепляют поколения", - отметил глава государства. 

"Нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех её институтов. И поэтому ещё раз спасибо тем, кто поддержал поправки", - сказал Владимир Путин. 

Он также подчеркнул, что результаты всероссийского голосования показывают, что подавляющее большинство граждан России "верят, что мы можем работать лучше. И так называемое расширенное правительство – от муниципалитетов до Президента – обязано сделать всё, чтобы оправдать это высокое доверие людей"



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По материалам: uposters.ru

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