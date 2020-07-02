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Путин подписал указ о расширении списка «Город трудовой доблести»

Путин подписал указ о расширении списка «Город трудовой доблести»Владимир ПутинФото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» 20 российским городам. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Согласно документу, звание «Город трудовой доблести» присвоено городам Боровичи, Екатеринбургу, Иваново, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску и Ярославлю.

Отмечается, что города удостоились этого звания за «значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Ранее российский лидер поддержал инициативу «Единой России» о расширении списка городов, претендующих на звание «Город трудовой доблести» и поблагодарил партию за помощь в организации работы по сбору подписей в городах, претендующих на этот статус. Он пообещал подписать соответствующий указ в ближайшее время.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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