Рекордные лесные пожары произошли в Амазонии

Вадим Карасев

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Рекордное за более чем десять лет число лесных пожаров зафиксировано в бразильской Амазонии. Об этом сообщает BBC News.

По данным Национального института космических исследований, в июне — самом начале сухого сезона — было зафиксировано около 2,3 тысячи возгораний. Это на 20 процентов больше, чем в 2019 году: тогда пожаров было 1880. Отмечается, что это максимум за последние 13 лет.

Ситуацию усугубляет пандемия коронавируса. Бразильцы вынуждены больше находиться в изоляции дома, из-за чего заметно снижается контроль за лесной территорией. В результате вероятно серьезное увеличение числа поджогов для очищения территорий под сельское хозяйство. При этом пожары наносят ущерб не только окружающей среде, но и простым жителям страны: в частности, дым может сильнее ослабить легкие человека, заразившегося коронавирусом.

Исследователи опасаются, что при таком начале к концу сухого сезона ситуация может оказаться хуже, чем в прошлом году. Тогда пик возгораний пришелся на август, а общее их число превысило 30,9 тысяч. Экологические проблемы в 2019-м привели к недовольству внутри Бразилии и за ее пределами. Многие страны обсуждали действия бразильского президента Жаира Болсонару и были готовы наложить санкции за небрежное отношение к лесам Амазонии, которые считаются «легкими мира».

Бассейн реки Амазонка охватывает несколько южноамериканских стран — Боливию, Бразилию, Колумбию, Перу, Эквадор. На прилежащих к ней территориях живут около трех миллионов видов растений и животных, а тропические леса поглощают углерод, помогая очищать воздух. Однако ученые предупреждают, что «переломный момент» для лесов Амазонки близок из-за их сокращения.