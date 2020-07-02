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Ринго Старр отметит 80-летие онлайн-вечеринкой

Ринго Старр отметит 80-летие онлайн-вечеринкой
. Ринго Старр отпразднует свой 80-летний юбилей онлайн, сообщает USA Today.

Участник легендарной The Beatles всегда отмечал свой день рождения 7 июля масштабной вечеринкой на улицах Лос-Анжелеса, но в 2020 году она будет виртуальной.

Ее покажут на YouTube, и Старр пообещал, что в ней примут участие гитарист Джексон Браун, певцы Майкл Макдоналд и Элвис Костелло, авторы-исполнители Рей Уили Хаббард и Кенни Логгинс и другие музыканты.


Некоторые из них специально для этого мероприятия прислали новые клипы, другие предложили видео с записью выступлений, состоявшихся до пандемии коронавируса.


"Я пригласил нескольких друзей", — рассказал он, усмехнувшись, изданию по видеосвязи.

Старр, как и каждый год, попросил фанатов во всем мире отложить все дела и показать знак победы ровно в полдень 7 июля.

Он также уточнил, что почти не выходил из дома в течение 11 недель во время карантина, только гулял с собакой рано утром в выходные.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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