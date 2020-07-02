Россия начала экспорт лекарства для лечения коронавируса

Алексей Вольцев

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар" начали поставлять препарат для лечения коронавируса "Авифавир" на экспорт, в июне он уже был отправлен в Белоруссию, в ближайшее время ожидаются поставки в Казахстан, говорится в сообщении фонда.

"РФПИ и группа компаний "ХимРар" объявляют о производстве в июне первых 100 тысяч курсов российского препарата против коронавируса "Авифавир", что существенно превышает первоначальный план производства на уровне 60 тысяч курсов", - говорится в сообщении.