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Россия в топ-3 стран, которые «спасают» турецкий экспорт в период пандемии

Россия в топ-3 стран, которые «спасают» турецкий экспорт в период пандемии

Экспорт Турции в июне текущего года вырос на 15,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 13 миллиардов 469 миллионов долларов США. Об этом сообщила сегодня, 2 июля, министр торговли страны Рухсар Пекджан в ходе круглого стола редакторов государственного информагентства Anadolu.

Как констатировала глава торгового ведомства, распространение коронавирусной инфекции Covid-19 и принимаемые в связи с этим национальными правительствами меры оказали негативное влияние на экономики многих стран мира, а Турция начала ощущать эту тенденцию в марте 2020 года. Экономические последствия глобальной пандемии привели к обвалу турецкого экспорта на 18,1% в марте, на 41,4% в апреле и на 40,9% в мае. Снижение экономических показателей на отрезке март—май связано как с ограничениями внутри страны, так и с падением спроса за рубежом, пояснила министр.

При этом поэтапное снятие ограничений способствовало проявлению положительной тенденции во всех сферах экономической и социальной жизни страны, отметила Пекджан. Уже в июне турецкий экспорт вырос на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, а по сравнению с маем текущего года рост составил 35%.

Что касается импорта, то объёмы поставок товаров в Турцию в июне также выросли на 8,2% — до $ 16,305 млрд.

«Соотношение экспорта к импорту в июне составило 82,6%. В том же месяце прошлого года этот показатель составлял 77,2%», — сказала Пекджан.

Наибольший рост турецкого экспорта в июне пришёлся на Великобританию — 43% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Далее следуют Иран — 37%, Россия — 34%, Китай — 19,6%, Ирак — 17,8% и Германия — 12,5%. При этом зафиксирован спад экспорта Турции в Италию и Францию — на 4,5% и 8,5% соответственно.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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