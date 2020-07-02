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Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов»

Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов»Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов». Заемщик может потерять последние деньги и даже лишиться недвижимости, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), эксперт проекта финансовой грамотности Минфина России Эльман Мехтиев.

По словам Мехтиева, офисы «черных кредиторов» располагаются недалеко от офисов легальных компаний. Заем в такой «конторе» оформить просто, можно не подтверждать доход и даже не заключать договор. Кредиторы предлагают взять в залог паспорт и иные документы заемщика и поручителя. Однако граждане, оформляющие такой кредит, сильно рискуют.

«Часто в качестве залога оформляется договор купли-продажи недвижимости или транспортного средства заемщика с открытой датой. Встречались случаи, когда на физическое лицо оформляется кредитная карта, которая также остается "в залоге" и по которой "нелегалы" получают деньги от банков», — рассказал эксперт.

По словам Мехтиева, такие кредиторы не имеют права предоставлять займы. Однако, отсутствие единого закона о защите прав потребителей финансовых услуг, предоставляет «множество возможностей отъема денег у населения».

Эксперт добавил, что нелегального кредитора можно определить. Все «белые» кредиторы обязаны входить в государственные реестры Банка России, а банки – иметь лицензию. Если компания называет себя МФО, но не значится в реестре, то стоит задуматься, заключил Мехтиев. Он порекомендовал тем, кто столкнулся с такими организациями, обратиться не только в правоохранительные органы, но и в Банк России. По его словам, это может значительно ускорить процес выявления фактов незаконной деятельности и санкций в отношении таких компаний.

В мае эпидемия коронавируса пробудила активность так называемых «черных кредиторов». Центробанк зафиксировал рост активности нелегальных форекс-дилеров, которые рекламируют в сети свои услуги. В ЦБ предупредили, что люди, доверившие деньги подобным компаниям, практически всегда теряют свои средства.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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