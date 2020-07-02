Российские компании испугались последствий господдержки

Вадим Карасев

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Отдельные российские компании, которые ранее хотели войти в список системообразующих предприятий для получения господдержки, испугались последствий этого шага, пишет «Коммерсантъ».

Они жалуются на резкое увеличение количества отчетов, которые их заставили предоставлять в многочисленные ведомства на разных уровнях. В эти отчеты надо включать такие сведения, которые компании не собирали даже для себя.

Раз в три дня предприятиям приходится выполнять стресс-тесты, а если учитывать региональные отчетности, то информацию, причем иногда одну и ту же, но в разной форме, передают почти каждый день. При этом подавляющее большинство участников списка никакой господдержки не получили, а некоторые даже и не планировали подавать запросы.

В одном из холдингов из списка системообразующих в сфере информационно-коммуникационных технологий отметили, что ряд данных, которые требуют чиновники, относятся к коммерческой тайне, поэтому их любым способом пытаются скрыть.

О требовании «чувствительной информации» говорят и другие потенциальные кандидаты на получение помощи. Они опасаются, что доступ к отчетам получат конкуренты.

После оценки последствий участия в системе государственной поддержки многие из предприятий захотели покинуть список системообразующих, но переживают по поводу имиджевых последствий. Впрочем, в правительстве готовы исключать компании, у которых нет «конструктивного взаимодействия», из списка.

В Минэкономразвития сообщили, что системообразующим компаниям в настоящее время выданы 139 льготных кредитов на сумму 130 миллиардов рублей по средней ставке 2,9 процента. Всего в перечне более 1,3 тысячи организаций. Они могут рассчитывать на отсрочки по налогам, субсидии для возмещения затрат, кредиты и госгарантии.

Однако возможность не означает само по себе получение поддержки. Как указали источники издания, в реальности инструмент работает только для тех компаний, которые смогут получить индивидуальные поручения или действительно оказались на пороге банкротства. В противном случае заявка затормозится на одном из этапов.

Ранее опрос представителей трех тысяч российских компаний показал, что около трети из них проигнорировали предложенные правительством меры господдержки, поскольку посчитали их неэффективными.