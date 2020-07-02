Российские туристы пока не смогут попасть за рубеж через Белоруссию

Алексей Вольцев

По прогнозу посла Белоруссии в России Владимира Семашко, границу между странами могут открыть лишь в конце июля - начале августа. Этим прогнозам соответствует и решение белорусской авиакомпании «Белавиа» продлить приостановку рейсов в Россию до 31 июля. До тех пор россияне, не имеющие вид на жительство в республике, не смогут воспользоваться возможностью выехать на отдых на зарубежные курорты через соседнее государство.

Белорусская авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку регулярных рейсов в Россию до 31 июля включительно. Соответствующая информация размещена на странице перевозчика в Instagram. «Компания вынуждена продлить приостановку регулярных рейсов по 31 июля включительно во все города России, а также в Казахстан и Узбекистан», - говорится в сообщении.

Напомним, Турция возобновила авиасообщение с Белоруссией с 1 июля, ранее, с 12 июня была запущена чартерная программа в Албанию. Однако у большей части россиян пока нет возможности легально воспользоваться «минским коридором» для поездок за границу из-за действия ограничений пересечения границ между Россией и Белоруссией. Исключение - обладатели вида на жительства в Белоруссии, а также граждане, отправляющиеся с целью учебы, лечения. К тому же нет официального решения со стороны властей Турции о готовности приема российских туристов. Пока в Турцию могут приехать те, кто имеют вид на жительство в стране.

«Пока в России действует запрет на международные перелеты за исключением специальных рейсов (в том числе грузовых). Сроки восстановления международного авиасообщения не определены. И решение «Белавиа» - лишнее тому подтверждение. Попасть на зарубежные курорты через соседнюю страну станет реальным, когда возобновят международное авиасообщение со странами СНГ», - рассказал эксперт, близкий к Росавиации.