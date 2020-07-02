Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Российские туристы пока не смогут попасть за рубеж через Белоруссию

Российские туристы пока не смогут попасть за рубеж через Белоруссию

По прогнозу посла Белоруссии в России Владимира Семашко, границу между странами могут открыть лишь в конце июля - начале августа. Этим прогнозам соответствует и решение белорусской авиакомпании «Белавиа» продлить приостановку рейсов в Россию до 31 июля. До тех пор россияне, не имеющие вид на жительство в республике, не смогут воспользоваться возможностью выехать на отдых на зарубежные курорты через соседнее государство.

Белорусская авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку регулярных рейсов в Россию до 31 июля включительно. Соответствующая информация размещена на странице перевозчика в Instagram. «Компания вынуждена продлить приостановку регулярных рейсов по 31 июля включительно во все города России, а также в Казахстан и Узбекистан», - говорится в сообщении.

Напомним, Турция возобновила авиасообщение с Белоруссией с 1 июля, ранее, с 12 июня была запущена чартерная программа в Албанию. Однако у большей части россиян пока нет возможности легально воспользоваться «минским коридором» для поездок за границу из-за действия ограничений пересечения границ между Россией и Белоруссией. Исключение - обладатели вида на жительства в Белоруссии, а также граждане, отправляющиеся с целью учебы, лечения. К тому же нет официального решения со стороны властей Турции о готовности приема российских туристов. Пока в Турцию могут приехать те, кто имеют вид на жительство в стране.

«Пока в России действует запрет на международные перелеты за исключением специальных рейсов (в том числе грузовых). Сроки восстановления международного авиасообщения не определены. И решение «Белавиа» - лишнее тому подтверждение. Попасть на зарубежные курорты через соседнюю страну станет реальным, когда возобновят международное авиасообщение со странами СНГ», - рассказал эксперт, близкий к Росавиации.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

Последние новости

Эксперты высоко оценили электронное голосование по Конституции
Эксперты высоко оценили электронное голосование по Конституции
Рекордные лесные пожары произошли в Амазонии
Рекордные лесные пожары произошли в Амазонии
Совфед даст оценку вмешательству извне в голосование по Конституции
Совфед даст оценку вмешательству извне в голосование по Конституции
В Польше закрыли русскую телепрограмму сразу после первого выпуска
В Польше закрыли русскую телепрограмму сразу после первого выпуска
Швеция извлекла выгоду из отказа от карантина
Швеция извлекла выгоду из отказа от карантина
В ГД оценили поправки к Конституции
В ГД оценили поправки к Конституции
Звездные трудоголики: Знаки Зодиака, которые никогда не отдыхают
Звездные трудоголики: Знаки Зодиака, которые никогда не отдыхают
Сейм утвердил «План национального развития Латвии» на семь лет
Сейм утвердил «План национального развития Латвии» на семь лет
Россия в топ-3 стран, которые «спасают» турецкий экспорт в период пандемии
Россия в топ-3 стран, которые «спасают» турецкий экспорт в период
Епархия усмотрела нарушение канона в допуске до служения опального священника
Епархия усмотрела нарушение канона в допуске до служения опального
Биржевая цена АИ-95 четвертый день подряд бьет исторический рекорд
Биржевая цена АИ-95 четвертый день подряд бьет исторический рекорд
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Топ на сегодня

СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня во всем мире из-за пандемии
СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня во всем мире из-за пандемии
Молдавская оппозиция попыталась прорваться в администрацию президента
Молдавская оппозиция попыталась прорваться в администрацию президента
Аналитик объяснил, почему Германия решила "сделать ставку" на Россию
Аналитик объяснил, почему Германия решила "сделать ставку" на Россию
Трамп утвердил вывод из ФРГ почти 10 тысяч американских солдат для "сдерживания России"
Трамп утвердил вывод из ФРГ почти 10 тысяч американских солдат для
В Индии более 500 человек пришли на голосование по поправкам
В Индии более 500 человек пришли на голосование по поправкам

Еще по теме

Туроператоры могут открыть продажи туров в Турцию уже 22 июля
Запрет на зарубежные рейсы продлен, но надежда остается
Turkish Airlines заявили о рейсах в Россию с 16 июля
Росавиация отказала Azur Air в выполнении 28 международных рейсов