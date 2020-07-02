Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Российский мэр переоделся дворником и вымыл набережную

Российский мэр переоделся дворником и вымыл набережную

Российский мэр переоделся дворником и вымыл набережнуюИван ИмгрунтФото: Иван Имгрунт / «ВКонтакте»

Мэр Ялты Иван Имгрунт, надев форму дворника, принял участие в уборке набережной города. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В необычном субботнике приняли участие и коллеги мэра. Надев униформу дворников и вооружившись метлами, они помыли биошампунем главную променадную улицу города.

Имгрунт отметил, что рабочая форма дворников «удобная и комфортная», а также легкая и не мешает движениям. Кроме того, он указал на то, что улицы лучше мыть вручную, «чтобы порядок был идеальным». Поскольку машины не всегда справляются с этой задачей, мэр пообещал расширить штат дворников.

Иван Имгрунт родился 28 мая 1961 года в Караганде. 4 октября 2019 года был назначен исполняющим обязанности главы Ялты, а 1 ноября местные депутаты избрали его главой городской администрации.

Ранее сообщалось, что губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко через суд добился увольнения главы Охинского городского округа Сергея Гусева, обвиненного ранее в браконьерстве. В ходе разбирательства мэра Охи также обвинили в том, что он не задекларировал около миллиона рублей. По данным регионального правительства, в ходе разбирательства подтвердились нарушения антикоррупционного законодательства.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Marvel рассказали, что стало с Камнями бесконечности
В Marvel рассказали, что стало с Камнями бесконечности
Джонни Депп побоялся прослыть наркоманом и нарушил постановление суда
Джонни Депп побоялся прослыть наркоманом и нарушил постановление суда
12 человек подозревают в получении взяток при ремонте объектов Минобороны
12 человек подозревают в получении взяток при ремонте объектов
В российском городе вынесли приговор фейковому миллионеру из Instagram
В российском городе вынесли приговор фейковому миллионеру из Instagram
Российский мэр переоделся дворником и вымыл набережную
Российский мэр переоделся дворником и вымыл набережную
Ринго Старр отметит 80-летие онлайн-вечеринкой
Ринго Старр отметит 80-летие онлайн-вечеринкой
В Германии призвали защитить торговлю по "Северному потоку — 2"
В Германии призвали защитить торговлю по "Северному потоку — 2"
Пелоси призвала ввести санкции против России за "сговор с талибами"
Пелоси призвала ввести санкции против России за "сговор с талибами"
Самая молодая конгрессвумен США предрекла Израилю апартеид
Самая молодая конгрессвумен США предрекла Израилю апартеид
Дети выкинули мусор из окна дома и разбили голову четырехлетней россиянке
Дети выкинули мусор из окна дома и разбили голову четырехлетней
Сайт Общественной палаты России вновь атаковали
Сайт Общественной палаты России вновь атаковали
Цукерберг встретится с правозащитниками из-за блокады рекламы на Facebook
Цукерберг встретится с правозащитниками из-за блокады рекламы

Топ на сегодня

Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу
Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы
В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
Адвокат рассказал о плохом самочувствии и проблемах с сердцем у Ефремова
Адвокат рассказал о плохом самочувствии и проблемах с сердцем у
В Индии запретили TikTok
В Индии запретили TikTok
Певица Sia стала бабушкой (через год после усыновления двух подростков)
Певица Sia стала бабушкой (через год после усыновления двух

Еще по теме

Мэр российского города переоделся дворником, чтобы помыть набережную
Сегодня выберут 2-х претендентов на место руководителя Ялты
Гордума Петропавловска-Камчатского утвердила кандидатуру мэра города
Генерал-полковник Александр Дворников возглавил ЮВО