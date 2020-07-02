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Росстат заявил о снижении темпа роста цены на бензин

Росстат заявил о снижении темпа роста цены на бензин
Средняя розничная цена на бензин в России снизилась темпы роста: с 22 по 28 июня она увеличилась на 5 копеек по сравнению с предыдущей неделей - до 45,18 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 3 копейки, до 47,88 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.

Во второй половине мая бензин в РФ дорожал на 1-2 копейки в неделю, в первую неделю июня - на 6 копеек, затем - на 8 копеек, а в предшествовавшую рассматриваемой неделю темп роста цен и вовсе достиг пиковой отметки в 13 копеек.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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