Ростуризм настроен на длинный сезон и поддержку внутренних чартеров

Лидия Мартынова

Ростуризм готов расширить пакет мер по субсидированию программ туроператоров, которые развивают внутренний продукт. В ведомстве подчеркивают, что эта работа будет долгосрочной, независящей от сроков открытия границ и возвращения выездного туризма.

СЛОМАТЬ СТЕРЕОТИПЫ И ПРОДЛИТЬ СЕЗОН

Ростуризм рассматривает для постановки чартерных программ все регионы РФ, где есть номерная емкость. «Главное, где жить и что интересно делать», - подчеркнула в ходе онлайн-конференции глава ведомства Зарина Догузова. По ее словам, исходя из этих основных критериев войти в программу субсидирования в рамках регулярной авиаперевозки могут около 35-40 регионов, и около 10 регионов можно рассматривать для чартерной перевозки. Например, одной из таких территорий стала Бурятия, куда туроператор TUI Россия ставит полетную программу с 4 июля.

Сегодня Ростуризм вместе с туроператорами прорабатывает чартерные программы из Центральной России на Дальний Восток. «Наша задача – сломать стереотипы. Дальний Восток воспринимается россиянами как дорогое и эксклюзивное путешествие. Мы стремимся сделать такую поездку доступной для жителей Центральной России уже в самое ближайшее время», - заявила глава Ростуризма.

По словам Зарины Догузовой, у ведомства нет цели поддержать именно чартерные программы. «Не нужно ориентироваться только на чартерную перевозку, наша цель – доступные пакеты», - заявила она. Г-жа Догузова привела в пример пакетные туры на Алтай, которые на базе регулярных рейсов формирует туроператор PEGAS Touristik. Цены начинаются от 35 тыс. рублей.

Как подчеркнула руководитель Ростуризма, в ведомстве считают возможным продлить курортный сезон в России до конца октября. «Верю в то, что курортный сезон в нашей стране продлится до глубокой осени. И мы будем готовы поддержать программы туроператоров и осенью», - заявила г-жа Догузова.

Отвечая на вопрос «Вестника АТОР», когда будет представлен механизм субсидирования программ туроператоров, Зарина Догузова сообщила, что это произойдет в самое ближайшее время.

РАЗВИВАТЬ ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ ЗА СЧЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫЕЗДА НЕ БУДУТ

Прокомментировала руководитель Ростуризма и перспективы возобновления выездного туризма, в том числе в Турцию. Как подчеркнула Зарина Догузова, ее ведомство не принимает решения об открытии границ. «Когда турецкая сторона или другие будут готовы принимать иностранных туристов, мы никаких препятствий создавать этому не будем», - заявила она.

Догузова подчеркнула, что задача Ростуризма – развивать внутренний туризм, но делать это искусственно за счет ограничений выезда никто не будет. «Моя задача – создать в России такие продукты, настолько развить инфраструктуру, чтобы выбор отдыха в стране был лучшим выбором для наших граждан», - отметила глава ведомства.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА РАСШИРЯТ

Ростуризм надеется на возвращение иностранных туристов не позднее января 2021 г. после введения электронной визы на всей территории России. Как заявила Зарина Догузова, все планы в силе. «Решение о старте режима электронной визы с 1 января 2021 г. по всей России было принято президентом еще в прошлом году, законопроект в стадии реализации, он будет в Госдуме. Планы в силе. Будем надеяться, что эпидемиологическая ситуация будет улучшаться. И, действительно, не позднее 1 января 2021 г. мы сможем принять долгожданных иностранных туристов из-за рубежа», - сообщила она.

По словам главы Ростуризма, для стимулирования въездного потока будет расширена государственная поддержка туроператоров, которые привезут иностранных туристов.

«Мы запустили с прошлого года этот механизм, он отработал в пилотном режиме. Было много скепсиса со стороны наших коллег в турбизнесе, механизм казался довольно сложным. Мы его несколько раз дорабатывали, чтобы сделать его эффективным и комфортным, и не излишне забюрократизированным для туроператоров. Пилот прошел успешно, поэтому, как только это будет возможно, мы будем расширять эту меру поддержки», - отметила г-жа Догузова.