Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сайт Общественной палаты России вновь атаковали

Сайт Общественной палаты России вновь атаковалиФото: Антон Денисов / РИА Новости

На сайт Общественной палаты (ОП) России вновь была совершена хакерская атака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОП России.

В настоящее время ведутся оперативные работы по восстановлению функционала сайта. Отмечается, что IP-адрес, с которого была произведена хакерская атака, зарегистрирован на Украине.

В прошлый раз сайт ОП России атаковали 30 июня. Руководитель экспертно-консультативной группы ОП РФ по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич уточнил, что атака началась после окончания приема голосов онлайн-избирателей. «Это очень похоже на возмездие тех, кому члены палаты мешали сеять хаос во время проведения голосования», — сказал он.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Германии призвали защитить торговлю по "Северному потоку — 2"
В Германии призвали защитить торговлю по "Северному потоку — 2"
Пелоси призвала ввести санкции против России за "сговор с талибами"
Пелоси призвала ввести санкции против России за "сговор с талибами"
Самая молодая конгрессвумен США предрекла Израилю апартеид
Самая молодая конгрессвумен США предрекла Израилю апартеид
Дети выкинули мусор из окна дома и разбили голову четырехлетней россиянке
Дети выкинули мусор из окна дома и разбили голову четырехлетней
Сайт Общественной палаты России вновь атаковали
Сайт Общественной палаты России вновь атаковали
Цукерберг встретится с правозащитниками из-за блокады рекламы на Facebook
Цукерберг встретится с правозащитниками из-за блокады рекламы
Мэр российского города переоделся дворником, чтобы помыть набережную
Мэр российского города переоделся дворником, чтобы помыть набережную
Раскрыты планы Белоруссии добиваться от России компенсации за налоговый маневр
Раскрыты планы Белоруссии добиваться от России компенсации за
Cirque du Soleil оказался на грани банкротства и уволил тысячи сотрудников
Cirque du Soleil оказался на грани банкротства и уволил тысячи
Брэд Питт был замечен у дома Анджелины Джоли впервые с момента их расставания
Брэд Питт был замечен у дома Анджелины Джоли впервые с момента их
В Мексике постановили освободить обвиняемого в убийстве 43 студентов
В Мексике постановили освободить обвиняемого в убийстве 43 студентов
Аналитик объяснил, почему Германия решила "сделать ставку" на Россию
Аналитик объяснил, почему Германия решила "сделать ставку" на Россию

Топ на сегодня

В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу
Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы
Адвокат рассказал о плохом самочувствии и проблемах с сердцем у Ефремова
Адвокат рассказал о плохом самочувствии и проблемах с сердцем у
В Индии запретили TikTok
В Индии запретили TikTok
Певица Sia стала бабушкой (через год после усыновления двух подростков)
Певица Sia стала бабушкой (через год после усыновления двух

Еще по теме

Сайт Общественной палаты России подвергся DDos-атаке
Минфин Украины приостановил платежи после хакерской атаки
Хакерская DDOS-атака на сайт BBC 31 декабря
Сайт Еврокомиссии подвергся DDoS-атаке