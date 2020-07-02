Сайт Общественной палаты России вновь атаковали

Вадим Карасев

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

На сайт Общественной палаты (ОП) России вновь была совершена хакерская атака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОП России.

В настоящее время ведутся оперативные работы по восстановлению функционала сайта. Отмечается, что IP-адрес, с которого была произведена хакерская атака, зарегистрирован на Украине.

В прошлый раз сайт ОП России атаковали 30 июня. Руководитель экспертно-консультативной группы ОП РФ по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич уточнил, что атака началась после окончания приема голосов онлайн-избирателей. «Это очень похоже на возмездие тех, кому члены палаты мешали сеять хаос во время проведения голосования», — сказал он.