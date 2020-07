Самая молодая конгрессвумен США предрекла Израилю апартеид

Вадим Карасев

Фото: Monica Almeida / Reuters

Самая молодая конгрессвумен США, демократ Александрия Окасио-Кортес предрекла, что Израиль может превратиться в государство, где будет установлен режим апартеида, если не прекратит попытки аннексии палестинских территорий на Западном берегу Иордана. Об этом она заявила в своем письме, направленном госсекретарю США Майку Помпео, сообщает New York Post.

В своем обращении политик призвала Госдеп остановить израильские территориальные притязания. Окасио-Кортес также отметила, что если власти Израиля продолжат свою политику в данном направлении, она вместе со своими сторонниками сделает все, чтобы обеспечить непризнание аннексированных территорий, а также запретить выделение Израилю 3,8 миллиарда долларов военной помощи из бюджета США.

Свои подписи под письмом конгрессвумен поставили и другие прогрессивные представители Демократической партии США, в частности, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и представительница штата Мичиган в Конгрессе Рашида Тлаиб. Кроме того, как отмечает New York Post, обращение Окасио-Кортес поддержал и ряд организаций, связанных с запрещенным в нескольких американских штатах движением Boycott, Divestment and Sanctions (BDS, «Бойкот, изоляция и санкции»), представители которого призывают к введению санкций в отношении Израиля. В частности, речь идет о таких организациях, как «Американский комитет Друзей на службе обществу» (American Friends Service Committee), «Американские мусульмане для Палестины» (American Muslims for Palestine), «Церкви за мир на Ближнем Востоке» (Churches for Middle East Peace), Международная организация «Защита детей» — Палестина (Defense for Children International — Palestine) и «Кампания США за права палестинцев» (US Campaign for Palestinian Rights).

В конце июня стало известно, что Израиль отказался от аннексии территорий Палестины в Иорданской долине, выбрав символический вариант захвата. До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил на закрытой встрече четыре варианта захвата территорий на Западном берегу Иордана: от захвата сразу 30 процентов региона до плана с более символической аннексией небольшой территории.

3 июня Израиль начал подготовку к операции по аннексии. Нетаньяху говорил, что осуществление плана по «распространению суверенитета» на эти территории должно начаться 1 июля. По мнению премьера, еврейское государство сейчас впервые с момента основания в 1948 году имеет уникальную историческую возможность утвердить свой суверенитет над Иудеей и Самарией.

После 1967 года в Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан были основаны израильские поселения. Совбез ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.