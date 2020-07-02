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СБУ хотят лишить полномочий по расследованию экономической преступности

СБУ хотят лишить полномочий по расследованию экономической преступности
Службу безопасности Украины хотят лишить полномочий по расследованию экономической преступности. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект о Бюро экономической безопасности.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Данный проект предлагает сделать Бюро экономической безопасности правоохранительным органом. Согласно ему, директора бюро назначает президент Украины по представлению конкурсной комиссии, которая представляет на рассмотрение главе государства три лучших кандидатуры. Директор ведомства подотчетен ВР и президенту.

Глава государства будет проводить независимый аудит эффективности деятельности бюро.

Закон предлагает в составе этого ведомства создать подразделение детективов-аналитиков и подразделение внешнего контроля.

"Проектом предлагается установить предельную численность Бюро до четырех тысяч человек. Работниками Бюро будут государственные служащие, имеющие специальные звания, а также сотрудники, которые будут работать по трудовому договору", - указано в сообщении.

При этом должностной оклад работников ведомства устанавливается на уровне не менее 20 прожиточных минимумов.
"Проектом предлагается забрать у СБУ полномочия по расследованию экономических преступлений", - информируют в парламенте.

Кроме того, этот закон предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей 222 "Мошенничество с налогом на добавленную стоимость".

Документ предусматривает переходный период во избежание коллапса в системе. Уголовные производства передадут Генеральной прокуратуре, а затем в новый орган, который начнет свою деятельность, когда в его штате будет 30 процентов работников.

"По результатам голосования комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять за основу законопроект №3087-д", - указано в сообщении.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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