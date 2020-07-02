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Сейм утвердил «План национального развития Латвии» на семь лет

Сейм утвердил «План национального развития Латвии» на семь лет

Сегодня Сейм Латвии утвердил «План национального развития» с 2021 по 2027 год. Он подразумевает четыре цели — «достижение равных возможностей», «повышение продуктивности и доходов», «рост социального доверия» и «региональное развитие», сообщает портал Delfi.lv.

Лейтмотив этого плана — «Смена привычек». Председатель комиссии Сейма по устойчивому развитию Вячеслав Домбровский («Согласие») указал, что для реализации всех предусмотренных пунктов потребуется более € 40 млрд, а это в четыре раза больше, чем доступно сейчас. На реализацию плана на данный момент доступны € 14,5 млрд.

49% от общего финансирования плана уйдут на создание качественной среды жизни и развитие территорий, в том числе на развитие проекта Rail Baltica. Больше всего денег планируется инвестировать в регионы и сферу сельского хозяйства. € 3,58 млрд или 26% от финансирования пойдут на «стимуляцию конкурентоспособности предприятий и материального благополучия». € 1,38 млрд (10%) будут направлены «на укрепление семей и здоровья жителей». 9% от финансирования (€ 1,28 млрд) уйдут на образовательные инициативы.

Предыдущий план, прописанный с 2014 по 2021 год, выполнен, по оценке правительственных экспертов, на 61% - его лейтмотивом был «Экономический рывок». Одной из целей плана было «сделать Латвию самой зеленой страной в мире».

Добавим, что Вячеслав Домбровский высказал свои сомнения по поводу прописанного в плане железнодорожного проекта Rail Baltica. Он напомнил, что на днях Европейская палата аудиторов опубликовала результаты аудита по ряду европейских транспортных проектов — в том числе, по Rail Baltica. «Не сенсация, конечно, но очередной тревожный звоночек. Первое: проект будет гораздо дороже, чем планируется. Если изначально его оценивали в 3,8 миллиардов евро, то на сегодня уже — в 5,8 миллиардов. И аудиторы считают, что окончательная стоимость будет не менее 7 миллиардов евро. Несмотря на небывало высокий процент софинансирования проекта Европой, не будем забывать, что немалую часть придётся покрыть и балтийским налогоплательщикам. Второе: рентабельность проекта под большим вопросом. Грубо говоря, пассажирские перевозки по высокоскоростной железной дороге рентабельны при обороте не менее 9 миллионов пассажиров в год. Но в радиусе 60-минутного доступа в Эстонии, Латвии и Литве — лишь 3.8 миллионов человек. То есть, даже если предположить, что каждый из них раз в год воспользуется этим поездом, для рентабельности нужно в 2 раза больше людей! Лишь при включении Варшавы (что под вопросом) в радиус попадает 8 миллионов человек, и этого все равно недостаточно», — подчеркивает Домбровский, ранее возглавлявший латвийское Министерство экономики.

«Пойдут ли по ж/д грузы — тоже вопрос. По плану нужно хотя бы 15 миллионов тонн к 2030 году. Но весь морской трафик вокруг балтийских стран — максимум 30 миллионов тонн. И не факт, что они автоматически пойдут по железке — ведь по морю хоть и дольше, но значительно дешевле! Например, несмотря на наличие ж/д, около 99% товарооборота с Китаем обеспечивает морской транспорт. Я считаю, что Rai lBaltica будет или огромным успехом, или столь же оглушительным провалом. Это очень дорогая инфраструктура, и для её окупаемости нужно или гораздо больше людей, или гораздо больше производства. Иначе для содержания такой инфраструктуры придётся не только недоплачивать, как это происходит уже сегодня, врачам, учителям и пенсионерам, но еще как-то изыскать на чём или на какой ещё социальной группе ещё можно сэкономить. Пока сегодняшнее и предыдущие правительства рассуждают-мечтают о грандиозном проекте, вопрос о рентабельности Rail Baltica становится только острее: население уменьшается, удельный вес производства в экономике падает. Не то что откаты на строительные подряды», — заключает эксперт.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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