Секреты энергетики: как правильно формулировать желания, чтобы они чаще сбывались

Вадим Карасев

Каждый человек желает, чтобы его желания исполнялись чаще. Вселенная сможет вам в этом помочь, если вы будете правильно формулировать свои желания и правильно к ним относиться.

У многих людей есть блоки и барьеры в сознании, которые мешают им добиваться успеха в делах, любви и работе. Необходимо понять простую истину: отсутствие веры в то, что желания исполняются, приводит к тому, что мечты и впрямь остаются лишь мечтами. Нужно поверить в то, что чудеса происходят каждый день.

Желание без точных сроков не имеет смысла

Многие говорят себе или загадывают желание: «Я хочу купить себе машину». Она когда-нибудь будет у этого человека, но главный вопрос — когда именно. Эксперты рекомендуют загадывать желание с точными сроками, потому что в противном случае оно исполнится, но не в тот момент, когда это больше всего необходимо.

Правильнее загадать желание так: «Я хочу купить машину в течение этого года». Конкретика очень важна, но тут следует помнить и о том, что за минуту она у вас не появится. Нужно ставить реальные сроки.

Используем настоящее время

Этот совет вытекает из предыдущего. Если человек не знает, за какое время желание успеет сформироваться, то можно просто использовать настоящее время. Например, если хочется найти любовь, то можно написать или сказать «я привлекаю любовь» или «я становлюсь любимой».

Это правило используется при составлении аффирмаций — простых мотивирующих предложений, похожих на желания, но в утвердительной форме. Ознакомьтесь с аффирмациями на здоровье, удачу и любовь: их можно взять на вооружение, ведь они помогают бороться с негативными программами.

Желание должно быть простым

Не стоит загадывать желание наподобие такого: «хочу, чтобы все люди стали добрыми». Это невозможно осуществить. Более того, это желание звучит размыто, потому что совсем не понятно, что человек вкладывает в слово «добро».

Простота желания — это одно из главных условий его наискорейшего воплощения в жизнь. Иными словами, человек должен помогать Вселенной давать ему то, что он хочет.

Отсутствие отрицаний

Желания вроде «не хочу быть бедным», «хочу, чтобы этот мужчина не любил ту женщину» и так далее — это всё невыполнимые вещи, ведь Вселенная не откликается на слово «нет» или частицу «не». Получается всё наоборот, поэтому нужно формулировать желания верно, чтобы не притянуть проблемы вместо блага.

Тут также стоит отметить, что желание не должно приносить вред другим людям. Если в вашем желании вы просите, чтобы кто-то страдал из-за расставания и других проблем, вы этого не получите. Ни напрямую, ни косвенно желание человека не должно негативно влиять на окружающих. Созидательное мышление — лучший помощник в попытках улучшить свою жизнь.

Полезные советы

Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют людям почаще писать свои желания на листке. Для этого можно завести отдельную тетрадь или большой лист, на котором будут записаны все текущие и выполненные Вселенной желания.

Это работает как полезный ритуал, потому что записывая свое желание, мы уже на этом этапе придаем своим мыслям форму. Это очень важно, ведь рано или поздно мысли должны материализоваться. Это прекрасный первый импульс.

После того, как вы загадали желание, его нужно отпустить. Проще говоря, не нужно переживать о его исполнении и зацикливаться на нем. Конечно, нужно действовать и стараться выполнять всё необходимое для того, чтобы приблизиться к исполнению желания, но становиться одержимыми тоже не стоит.