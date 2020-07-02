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Сенатор: после голосования потребуются изменения в социальные законы

Сенатор: после голосования потребуются изменения в социальные законы
Поправки в Конституцию РФ, поддержанные гражданами в ходе голосования, потребуют внесения изменений в социальное законодательство, включая Трудовой кодекс, заявила РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Галина Карелова.

"Высокий уровень поддержки гражданами России поправок в конституцию – дополнительный импульс для Федерального собрания оперативно начать работу по совершенствованию законодательства", – сказала Карелова.

По ее словам, законодателям предстоит внести изменения в целый ряд федеральных законов, "направленных на реализацию новых положений Конституции и совершенствование социального законодательства".


Совет Федерации оперативно приступил к этой работе.

"Уже прорабатывается целый ряд законодательных инициатив. Так, в высокой степени готовности находится законопроект о молодежной политике. Сенаторы выступили инициаторами соответствующей поправки к конституции", – отметила политик.

Теперь необходимо развивать законодательство в этой сфере и создавать систему поддержки молодежных организаций, уверена она.

"Надеюсь, что с учетом вступления в силу поправок в конституцию законопроект будет внесен в Государственную думу уже в весеннюю сессию", – сказала парламентарий.


В Конституции закрепляется сохранение минимального размера оплаты труда (МРОТ) не ниже прожиточного минимума, ежегодная индексация пенсий, увеличение социальных пособий и выплат.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Памфилова рассказала о легитимности голосования.

# Россия
По материалам: ria.ru

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