Сенатор: после голосования потребуются изменения в социальные законы

Лидия Мартынова

Поправки в Конституцию РФ, поддержанные гражданами в ходе голосования, потребуют внесения изменений в социальное законодательство, включая Трудовой кодекс, заявила РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Галина Карелова.

"Высокий уровень поддержки гражданами России поправок в конституцию – дополнительный импульс для Федерального собрания оперативно начать работу по совершенствованию законодательства", – сказала Карелова.

По ее словам, законодателям предстоит внести изменения в целый ряд федеральных законов, "направленных на реализацию новых положений Конституции и совершенствование социального законодательства".

Совет Федерации оперативно приступил к этой работе.

"Уже прорабатывается целый ряд законодательных инициатив. Так, в высокой степени готовности находится законопроект о молодежной политике. Сенаторы выступили инициаторами соответствующей поправки к конституции", – отметила политик.

Теперь необходимо развивать законодательство в этой сфере и создавать систему поддержки молодежных организаций, уверена она.

"Надеюсь, что с учетом вступления в силу поправок в конституцию законопроект будет внесен в Государственную думу уже в весеннюю сессию", – сказала парламентарий.

В Конституции закрепляется сохранение минимального размера оплаты труда (МРОТ) не ниже прожиточного минимума, ежегодная индексация пенсий, увеличение социальных пособий и выплат.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Памфилова рассказала о легитимности голосования.