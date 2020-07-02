Серебренников заявил о неспособности оплатить штраф и выругался по поводу денег

Вадим Карасев

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников заявил, что у него нет денег на оплату штрафа, выписанному ему по делу «Седьмой студии». Слова режиссера передает The Hollywood Reporter.

«Я живу в Москве. Я могу переехать в любое место в России, но страну не могу покинуть, пока не отдам министерству культуры кучу денег, которой у меня определенно нет. Люди со всего мира — Германии, Австрии, Франции, театралы — пишут мне о том, что запускают кампании по сбору средств, чтобы "выкупить меня"», — рассказал Серебренников.

Режиссер также выругался, комментируя обвинения в хищении бюджетных средств. «Они (представители власти — прим. «Ленты.ру») сказали: "Мы не имеем ничего против него, как художника, мы против финансовых махинаций". Только вот не было никаких финансовых махинаций, и я никогда, вообще никогда не имел дел с отделом финансов. Я ничего не понимаю о ****** [чертовых] деньгах. Всю свою карьеру я старался держаться от ****** денег подальше — и теперь меня судят из-за денег. ****** ад», — резюмировал Серебренников.

26 июня Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» Юрия Итина и Алексея Малобродского признали виновными в хищении средств, выделенных из государственного бюджета на театральный проект «Платформа». Их приговорили к условным срокам и постановили взыскать с подсудимых 129 миллионов рублей по иску министерства культуры России. Бывшую чиновницу Минкульта Софию Апфельбаум, обвиненную в соучастии в мошеннической схеме, признали виновной в халатности.