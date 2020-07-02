Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сергей Безруков опубликовал архивные кадры со съемок "Бригады"

Сергей Безруков опубликовал архивные кадры со съемок "Бригады"
Российский актер театра и кино Сергей Безруков разместил в инстаграме видео, на котором показывает альбом, в котором собраны архивные кадры со съемок криминального телесериала "Бригада", выходившего в 2002 году.


"Всем поклонникам "Бригады" посвящается. Разбирал старые фотографии. Вот, нашел. Со съемочной площадки. 2000 – 2002 год", – написал Безруков.

Актер демонстрирует кадры с Андреем Паниным (его не стало в марте 2013 года), который в многосерийном фильме играл главного врага Саши Белого (Безрукова), и с его лучшими друзьями в исполнении Дмитрия Дюжева, Владимира Вдовиченкова и Павла Майкова, а также с Екатериной Гусевой (супруга Белого).

"Бригада – единственная и неповторимая. 15 серий. Все. Больше не надо", – комментирует кадры Сергей Безруков.

На видео он вспоминает историю, связанную со звукорежиссером Натальей Рогинской, которая периодически жаловалась на актеров – они постоянно шутили.


"Наташа периодически говорила: "Ребят, я не могу. Только послушайте, что они там говорят". У нас был сленг абсолютно пацанский. Мы уже были настолько в образе и такое несли", – рассказывает Безруков.

Многим пользователям понравился пост, посвященный любимому сериалу.


"Самый мой любимый сериал. Пересматриваю несколько раз в год. Каждый актер на своем месте. Игра, сюжет – все классно", – считает @mk130881.

"Бригада" – фильм на все времена. Я каждый год пересматриваю, и как будто в первый раз. Спасибо, Сергей, за великолепную актерскую игру. Браво", – присоединилась к обсуждению @gapopova062405.

"Это было время еще старых Nokia, на которые все пытались найти и закачать заглавную мелодию из этого фильма", – вспомнил @krasnov9035.

"Эпоха моего детства", – прокомментировала @yuliya_voskrisenskaya.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Европа создаст конкурента Visa и Mastercard
Европа создаст конкурента Visa и Mastercard
Лукашенко назвал Белоруссию «кровавым обрубком» СССР
Лукашенко назвал Белоруссию «кровавым обрубком» СССР
Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
Екатерина Варнава, Любовь Толкалина, Ингеборга Дапкунайте и другие на премьере аудиоспектакля в Москве
Екатерина Варнава, Любовь Толкалина, Ингеборга Дапкунайте и другие на
Посольство в Армении анонсировало вывозной рейс Ереван-Москва
Посольство в Армении анонсировало вывозной рейс Ереван-Москва
Сергей Безруков опубликовал архивные кадры со съемок "Бригады"
Сергей Безруков опубликовал архивные кадры со съемок "Бригады"
Норматив стоимости "квадрата" жилья в России увеличен на 5%
Норматив стоимости "квадрата" жилья в России увеличен на 5%
В эфире Первого канала вывесивших ЛГБТ-флаг назвали «кончеными пидорасами»
В эфире Первого канала вывесивших ЛГБТ-флаг назвали «кончеными
Шнуров решил возродить «Ленинград»
Шнуров решил возродить «Ленинград»
Эксперты высоко оценили электронное голосование по Конституции
Эксперты высоко оценили электронное голосование по Конституции
Рекордные лесные пожары произошли в Амазонии
Рекордные лесные пожары произошли в Амазонии
Совфед даст оценку вмешательству извне в голосование по Конституции
Совфед даст оценку вмешательству извне в голосование по Конституции

Топ на сегодня

СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня во всем мире из-за пандемии
СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня во всем мире из-за пандемии
Аналитик объяснил, почему Германия решила "сделать ставку" на Россию
Аналитик объяснил, почему Германия решила "сделать ставку" на Россию
В Индии более 500 человек пришли на голосование по поправкам
В Индии более 500 человек пришли на голосование по поправкам
Наблюдатели оценили голосование по поправкам в Конституцию
Наблюдатели оценили голосование по поправкам в Конституцию
"Ты не верь слезам": как Шура прославился в 1990-е, куда пропал в 2000-х и почему он по-прежнему на волне
"Ты не верь слезам": как Шура прославился в 1990-е, куда пропал в

Еще по теме

Сергей Безруков продемонстрировал сына Саши Белого из «Бригады»
«Это преступление перед Россией» — актер из «Бригады» о фильме
Сергей Безруков показал фото 5-месячной дочери
Сергей Безруков опубликовал новое фото 5-месячной дочки