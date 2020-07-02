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Школы Германия могут вновь закрыться на карантин

Школы Германия могут вновь закрыться на карантин

В федеральных землях Германии вновь возникли очаги опасного вируса, известного миру как COVID-19. В связи с этим открытие школ в сентябре стало под вопросом. Власти беспокоятся, что сады, школы и другие детские учреждения вновь придется закрыть на карантин, который закончится не раньше октября.

Несмотря на очередные возникшие трудности, власти считают, что качество электронного образования стало намного лучше, нежели весной этого года. Об этом заявляет федеральный министр образования Аня Карличек. Германия готовится к различным сценариям начала учебного года, и закрытие школ – одно из возможных развития событий.

Ранее сообщалось, что школы и детские сады Германии могут вернуться к нормальной работе после летних каникул при условии сохранения положительной эпидемиологической  ситуации.

# Общество
По материалам: edu.ru

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